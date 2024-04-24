Україна розпочала переговори з Португалією про гарантії безпеки

Гарантії безпеки для України

Після минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі низка країн почала вести переговори з Україною на тему гарантій безпеки. Йдеться про документ, який закріплює низку зобов'язань між країнами.

На початку квітня Україна та Фінляндія підписали угоду про довгострокову підтримку. Гельсінкі нададуть нашій країні гарантії безпеки протягом наступних 10 років.

А вже 9 квітня в Офісі президента анонсували, що найближчим часом розпочнуться перемовини з Португалією щодо гарантій безпеки.

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