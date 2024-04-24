RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина начала переговоры с Португалией о гарантиях безопасности

Архивное фото: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина начала переговоры с Португалией над проектом двустороннего соглашения о безопасности. Также стороны согласовали график дальнейших переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Отмечается, что украинскую делегацию возглавляет на переговорах руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Однако сегодняшний раунд провел замруководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В ходе переговоров, кроме темы гарантий безопасности, было уделено внимание инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, а также важной роли Португалии в реализации украинской "формулы мира" и вовлечении в этот процесс стран Глобального Юга.

В Офисе президента напомнили, что Украина заключила уже девять двусторонних сделок безопасности, а именно с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Гарантии безопасности для Украины

После прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе ряд стран начали переговоры с Украиной на тему гарантий безопасности. Речь идет о документе, закрепляющем ряд обязательств между странами.

В начале апреля Украина и Финляндия подписали соглашение о долгосрочной поддержке. Хельсинки предоставят нашей стране гарантии безопасности в течение следующих 10 лет.

А уже 9 апреля в Офисе президента анонсировали, что в ближайшее время начнутся переговоры с Португалией по гарантиям безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаПортугалияВойна в Украине