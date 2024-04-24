Украина начала переговоры с Португалией о гарантиях безопасности

Гарантии безопасности для Украины

После прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе ряд стран начали переговоры с Украиной на тему гарантий безопасности. Речь идет о документе, закрепляющем ряд обязательств между странами.

В начале апреля Украина и Финляндия подписали соглашение о долгосрочной поддержке. Хельсинки предоставят нашей стране гарантии безопасности в течение следующих 10 лет.

А уже 9 апреля в Офисе президента анонсировали, что в ближайшее время начнутся переговоры с Португалией по гарантиям безопасности.

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