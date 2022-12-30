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Україна розірвала угоду про співробітництво з КНДР

Фото: Кабмін на засіданні 30 грудня розірвав міжурядову угоду з КНДР (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Припинено міжурядову угоду між Україною та Корейською народно-демократичною республікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів України у Верховній раді Тараса Мельничука.

Як зазначив Мельничук, угода між урядом України та урядом КНДР стосувалася створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва і була вчинена ще 08 червня 1994 року.

Проте через підтримку з боку уряду КНДР російської збройної агресії проти України, визнанням так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України і розривом дипломатичних відносин з КНДР на засіданні уряду 30 грудня 2022 року діє цієї угоди було припинено.

Днями РБК-Україна повідомляло, що безпілотники КНДР вторглися в повітряний простір Південної Кореї.

Нагадаємо, перед цим Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети і снаряд впав у винятковій економічній зоні Японії. Ще раніше, 17 листопада, КНДР випустила ракету у бік сусідів.

Як відомо, цьогоріч Північна Корея провела безпрецедентну кількість ракетних випробувань, зокрема міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для досягнення материкової частини США, попри міжнародні санкції.

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Кабінет Міністрів УкраїниКНДР