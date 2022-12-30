Украина расторгла соглашение о сотрудничестве с КНДР

Прекращено межправительственное соглашение между Украиной и Корейской народно-демократической республикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров Украины в Верховной раде Тараса Мельничука.
Как отметил Мельничук, соглашение между правительством Украины и правительством КНДР касалось создания межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества и было совершено еще 08 июня 1994 года.
Однако из-за поддержки со стороны правительства КНДР российской вооруженной агрессии против Украины, признанием так называемой "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины и разрывом дипломатических отношений с КНДР на заседании правительства 30 декабря 2022 года действие этого соглашения было прекращено.
На днях РБК-Украина сообщало, что беспилотники КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.
Напомним, перед этим Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты и снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии. Еще раньше, 17 ноября, КНДР выпустила ракету в сторону соседей.
Как известно, в этом году Северная Корея провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, в частности, межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной для достижения материковой части США, несмотря на международные санкции.
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