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Украина расторгла соглашение о сотрудничестве с КНДР

Фото: Кабмин на заседании 30 декабря расторг межправительственное соглашение с КНДР (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Прекращено межправительственное соглашение между Украиной и Корейской народно-демократической республикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров Украины в Верховной раде Тараса Мельничука.

Как отметил Мельничук, соглашение между правительством Украины и правительством КНДР касалось создания межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества и было совершено еще 08 июня 1994 года.

Однако из-за поддержки со стороны правительства КНДР российской вооруженной агрессии против Украины, признанием так называемой "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины и разрывом дипломатических отношений с КНДР на заседании правительства 30 декабря 2022 года действие этого соглашения было прекращено.

На днях РБК-Украина сообщало, что беспилотники КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.

Напомним, перед этим Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты и снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии. Еще раньше, 17 ноября, КНДР выпустила ракету в сторону соседей.

Как известно, в этом году Северная Корея провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, в частности, межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной для достижения материковой части США, несмотря на международные санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Кабинет Министров УкраиныКНДР