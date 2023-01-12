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Україна розірвала угоду з СНД про співробітництво між судами

Фото: Україна розірвала угоду з СНД про співробітництво між судами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада прийняла Закон про вихід з Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Зазначається, що угода передбачала можливість безпосередніх зносин між судами та іншими органами держав учасниць СНД.

"Законопроєкт передбачає виконання внутрішньодержавної процедури, необхідної для виходу України з угоди, положення якої передбачають можливість безпосередніх зносин між судами та іншими органами держав – учасниць СНД у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України та з метою відмежування від СНД і зменшення договірно-правових зобов’язань в рамках цього утворення", - пише Железняк.

Народний депутат додав, що Закон про розірвання угоди підтримали 322 члени Верховної ради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Рада також проголосувала за надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які стали на захист України під час війни, однак не змогли укласти контракт.

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