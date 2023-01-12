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Украина расторгла соглашение с СНГ о сотрудничестве между судами

Фото: Украина расторгла соглашение с СНГ о сотрудничестве между судами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная рада приняла Закон о выходе из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Отмечается, что соглашение предусматривало возможность непосредственных отношений между судами и другими органами государств-участников СНГ.

"Законопроект предусматривает выполнение внутригосударственной процедуры, необходимой для выхода Украины из соглашения, положения которой предусматривают возможность непосредственного непосредственных отношений между судами и другими органами государств - участников СНГ в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины и с целью отграничения от СНГ и уменьшения договорно-правовых обязательств в рамках этого образования", – пишет Железняк.

Народный депутат добавил, что Закон о расторжении соглашения поддержали 322 члена Верховной рады.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Рада также проголосовала за предоставление статуса участника боевых действий добровольцам, вставшим на защиту Украины во время войны, однако не смогли заключить контракт.

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