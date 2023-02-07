Україна розірвала угоди з РФ та Білоруссю у сфері авіаційного пошуку
У вівторок, 7 лютого, уряд України припинив дію двох угод з Російською Федерацією та Білоруссю у сфері авіаційного пошуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, було припинено дію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування.
Вона була підписана 01.03.2017 у м. Мінську.
Також було припинено дію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування,
Цей документ був підписаний 12.07.2012 у м. Ялті.
Нагадаємо, що нещодавно Україна розірвала угоду з Росією про співробітництво в дослідженні космосу.
РБК-Україна писало про те, що нещодавно Україна також припинила дію угод з Росією про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту.
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