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Украина разорвала соглашения с РФ и Беларусью в сфере авиационного поиска

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 16:33
Украина разорвала соглашения с РФ и Беларусью в сфере авиационного поиска Фото: Украина разорвала соглашения с РФ и Беларусью в сфере авиационного поиска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 февраля, правительство Украины прекратило действие двух соглашений с Российской Федерацией и Беларусью в сфере авиационного поиска.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, было прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения.

Она была подписана 01.03.2017 в г. Минске.

Также было прекращено действие Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения,

Этот документ был подписан 12.07.2012 в г. Ялте.

Напомним, что недавно Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в исследовании космоса.

РБК-Украина писала о том, что недавно Украина также прекратила действие соглашений с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.

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