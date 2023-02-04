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Україна розірвала угоду з Росією про співробітництво в дослідженні космосу

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Субота 04 лютого 2023 16:15
Україна розірвала угоду з Росією про співробітництво в дослідженні космосу Фото: Україна розірвала угоду з Росією про співробітництво в дослідженні космосу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час засідання Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди між Україною та Росією щодо співробітництва у сфері дослідження космосу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненої 27.08.1996, та Протоколу між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненого 26.11.2010", - пише Мельничук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Україна також припинила дію угод з Росією про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту.

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