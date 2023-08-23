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Україна розірвала низку угод із Росією та її трьома друзями

Фото: Верховна рада України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Верховна рада України сьогодні, 23 серпня, розірвала низку угод із Росією, Іраном, Білоруссю та Сирією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Про які угоди йде мова

Зазначається, що Рада припинила дію угоди між Україною та Сирією про уникнення подвійного оподаткування. Аналогічну угоду депутати припинили між Україною та Іраном.

Також Україна розірвала угоду про трудову діяльність та соціальний захист громадян з Білоруссю. З Росією Україна вирішила розірвати угоду про міжнародне автомобільне сполучення.

Які ще угоди сьогодні розірвала Україна

Железняк повідомив, що депутати підтримали вихід України з деяких міжнародних договорів, укладених у рамках СНД. 

Мова йде про:

  • Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини, учиненої в місті Москві 25 листопада 2005 року.
  • Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і забезпеченні їхнього повернення, учиненої в місті Москві 25 листопада 2005 року;

Скасування угод

З початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод, укладеними в попередні роки з РФ. Лише цього року уряд припинив дію угод:

  • про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;
  • про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування;
  • про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;
  • про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту;
  • про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки;
  • про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії.

Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

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