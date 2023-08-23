Україна розірвала низку угод із Росією та її трьома друзями

Верховна рада України сьогодні, 23 серпня, розірвала низку угод із Росією, Іраном, Білоруссю та Сирією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
Про які угоди йде мова
Зазначається, що Рада припинила дію угоди між Україною та Сирією про уникнення подвійного оподаткування. Аналогічну угоду депутати припинили між Україною та Іраном.
Також Україна розірвала угоду про трудову діяльність та соціальний захист громадян з Білоруссю. З Росією Україна вирішила розірвати угоду про міжнародне автомобільне сполучення.
Які ще угоди сьогодні розірвала Україна
Железняк повідомив, що депутати підтримали вихід України з деяких міжнародних договорів, укладених у рамках СНД.
Мова йде про:
З початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод, укладеними в попередні роки з РФ. Лише цього року уряд припинив дію угод:
Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.
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