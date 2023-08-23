Украина разорвала ряд соглашений с Россией и ее тремя друзьями

Верховная рада Украины сегодня, 23 августа, разорвала ряд соглашений с Россией, Ираном, Беларусью и Сирией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
О каких соглашениях идет речь
Отмечается, что Рада прекратила действие соглашения между Украиной и Сирией об избежании двойного налогообложения. Аналогичное соглашение депутаты прекратили между Украиной и Ираном.
Также Украина разорвала соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан с Беларусью. С Россией Украина решила разорвать соглашение о международном автомобильном сообщении.
Какие еще соглашения сегодня разорвала Украина
Железняк сообщил, что депутаты поддержали выход Украины из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ.
Речь идет о:
С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над отменой договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.
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