Україна розгромно поступилась Данії на юнацькому ЧС з хокею: "контрольний постріл" у порожні ворота

Після феєричного старту на чемпіонаті світу з розгромом господарів – команди Угорщини (7:1), хокеїсти збірної України U-18 потрапили під холодний душ, який влаштували їм суперники з Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації хокею .

Хокей, ЧС-2025 (U-18), Дивізіон 1A, 2-й тур

Україна U-18 – Данія U-18 – 1:5

Шайби: Косарєв – Бундгорд-3, Якобсен, Рерт

Рік тому на аналогічному турнірі, який проходив саме в Данії, сьогоднішні суперники показали дзеркальний результат. "Синьо-жовтим" не вистачило трохи, щоб підвищитися в класі: пропустивши до еліти Німеччину, вони фінішували другими.

Данці ж, незважаючи на рідні стіни, ледь не опинились на нижчому рівні. Лише перегравши в очному поєдинку Японію, вони відправили азійську збірну до Дивізіону 1В, а самі розташувались на другому місці з кінця. Очний поєдинок Україна – Данія рік тому завершився нелегкою, але все ж таки перемогою нашої збірної – 3:1.

На старті цьогорічного турніру данці несподівано впевнено здолали австрійців (3-тє місце у Дивізіоні 1А у 2024-му) з рахунком – 5:3. І за результатом, і за грою стало зрозуміло – на нинішній ЧС скандинави привезли команду значно вищого рівня.

Що й підтвердив поєдинок з українцями. Збірна Данії відкрила рахунок вже на другій хвилині. Проте отримала й швидку відповідь: менш ніж за хвилину Микола Косарєв встановив паритет – 1:1.

На жаль, далі у матчі відзначалися лише суперники "синьо-жовтих". До першої перерви вони забили ще двічі, додали одну шайбу в другій 20-хвилинці. А у заключному періоді, коли українці ризикнули й замінили воротаря шостим польовим гравцем, вразили порожні ворота. Хет-трик у складі суперників оформив Вільям Бундгорд. Саме він відкрив рахунок, закинув четверту шайбу данців, а потім – і п'яту, розписавшись у порожніх воротах.

Матч Україна – Данія відкрив програму другого ігрового дня, сьогодні ще зіграють Австрія – Словенія та Угорщина – Казахстан.

Нарізі ж турнірна таблиця має такий вигляд:

Данія – 6 очок (2 матчі) Україна – 3 (2) Словенія – 2 (1) Казахстан – 1 (1) Австрія – 0 (1) Угорщина – 0 (1)

Після сьогоднішнього матчу в команди Олександра Бобкіна буде доба на відпочинок. А вже 23 квітня "синьо-жовті" проведуть наступний матч проти Австрії.

Матчі збірної України на юнацькому ЧС-2025:

23 квітня (середа). 13:30, Україна – Австрія

24 квітня (четвер), 13:30. Україна – Словенія

26 квітня (субота), 20:30. Україна – Казахстан

Чемпіонат світу з хокею серед юнацьких збірних у Дивізіоні 1А проходить в угорському Секешфегерварі. Переможець турніру отримає право наступного року зіграти в елітному Топ-дивізіоні. Остання команда – відправиться до Дивізіону 1В.