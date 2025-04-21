ua en ru
Пн, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина разгромно уступила Дании на юношеском ЧМ по хоккею: "контрольный выстрел" в пустые ворота

Секешфегервар, Понедельник 21 апреля 2025 16:45
UA EN RU
Украина разгромно уступила Дании на юношеском ЧМ по хоккею: "контрольный выстрел" в пустые ворота Фото: Украина - Дания (ФХУ)
Автор: Андрей Костенко

После феерического старта на чемпионате мира с разгромом хозяев - команды Венгрии (7:1), хоккеисты сборной Украины U-18 попали под холодный душ, который устроили им соперники из Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации хоккея.

Хоккей, ЧМ-2025 (U-18), Дивизион 1A, 2-й тур

Украина U-18 - Дания U-18 - 1:5

Шайбы: Косарев - Бундгорд-3, Якобсен, Рерт

Год назад на аналогичном турнире, который проходил именно в Дании, сегодняшние соперники показали зеркальный результат. "Сине-желтым" не хватило немного, чтобы повыситься в классе: пропустив в элиту Германию, они финишировали вторыми.

Датчане же, несмотря на родные стены, едва не оказались на более низком уровне. Только переиграв в очном поединке Японию, они отправили азиатскую сборную в Дивизион 1В, а сами расположились на втором месте с конца. Очный поединок Украина - Дания год назад завершился нелегкой, но все же победой нашей сборной - 3:1.

На старте нынешнего турнира датчане неожиданно уверенно одолели австрийцев (3-е место в Дивизионе 1А в 2024-м) со счетом - 5:3. И по результату, и по игре стало понятно - на нынешний ЧМ скандинавы привезли команду значительно более высокого уровня.

Что и подтвердил поединок с украинцами. Сборная Дании открыла счет уже на второй минуте. Однако получила и быстрый ответ: менее чем через минуту Николай Косарев установил паритет - 1:1.

К сожалению, дальше в матче отмечались только соперники "сине-желтых". До первого перерыва они забили еще дважды, добавили одну шайбу во второй 20-минутке. А в заключительном периоде, когда украинцы рискнули и заменили вратаря шестым полевым игроком, поразили пустые ворота. Хет-трик в составе соперников оформил Вильям Бундгорд. Именно он открыл счет, забросил четвертую шайбу датчан, а затем - и пятую, расписавшись в пустых воротах.

Матч Украина - Дания открыл программу второго игрового дня, сегодня еще сыграют Австрия - Словения и Венгрия - Казахстан.

На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. Дания - 6 очков (2 матча)
  2. Украина - 3 (2)
  3. Словения - 2 (1)
  4. Казахстан - 1 (1)
  5. Австрия - 0 (1)
  6. Венгрия - 0 (1)

После сегодняшнего матча у команды Александра Бобкина будут сутки на отдых. А уже 23 апреля "сине-желтые" проведут следующий матч против Австрии.

Матчи сборной Украины на юношеском ЧМ-2025:

  • 23 апреля (среда). 13:30, Украина - Австрия
  • 24 апреля (четверг), 13:30. Украина - Словения
  • 26 апреля (суббота), 20:30. Украина - Казахстан

Чемпионат мира по хоккею среди юношеских сборных в Дивизионе 1А проходит в венгерском Секешфехерваре. Победитель турнира получит право в следующем году сыграть в элитном Топ-дивизионе. Последняя команда - отправится в Дивизион 1В.

Ранее украинские боксеры одержали шесть побед на Гран-при WBC в Эр-Рияде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира по хоккею Сборная Украины Хоккей
NEWS
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей