Нокаут від Рогави, перемога Стальченка над гігантом з Боснії та ще чотири звитяги: українці на Гран-прі WBC в Ер-Ріяді

Шестеро вітчизняних бійців успішно стартували в турнірі Grand Prix від Всесвітньої боксерської ради (WBC) та Riyadh Season.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WBC Ukraine .

Перше коло масштабного змагання завершилося в аравійському Ер-Ріяді. Ініціаторами стали голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії. Туркі Аль аш-Шейх та президент WBC Маурісіо Сулейман.

На старт вийшло 128 боксерів – по 32 у кожній з чотирьох вагових категорій: напівлегка (до 57,2 кг), перша напівсередня (до 63,5 кг), середня (до 72,6 кг) та надважка (понад 90,7 кг).

Серед них було 11 представників України. На жаль не всім з них вдалося подолати перший бар'єр. Втім перемог було більше ніж поразок.

Кожен поєдинок повинен був завершитися перемогою одного з боксерів – нічиї виключені. Бої 1/16 фіналу проходили у форматі 6-ти раундів.

Як виступили українці

Напівлегка вага:

Ігор Семончук (7-1, 6 КО) програв представнику Італії Мухамету Камілі (14-0, 7 KO). Бій завершився перемогою італійця одноголосним рішенням суддів – 58:57, 59:55, 58:56.

Олександр Соломенніков (16-1, 8 КО) поступився Голі Доргбетору (14-0-1, 8 KO) з Гани роздільним рішенням суддів – 56:58, 56:59, 58:56.

Перша напівсередня вага:

Данило Лозан (13-0, 8 KO) здолав узбека Камронбека Ешматова (10-2, 7 KO) одноголосним рішенням суддів – 58:55, 59:54, 59:54.

Середня вага:

Дмитро Рибалко (5-0, 2 KO) пройшов австралійця Джута Гранта (8-1, 2 KO). Зустріч завершилась внічию, проте за розширеною системою підрахунку очок українець переміг одностайним рішенням – 4:3, 7:5, 5:3.

Максим Молодан (8-0, 0 КО) рішенням більшості суддів здолав італійця Джованні Сарчіото – 58:55, 59:54, 59:54.

Петро Фролов (11-1, 4 KO) проти Клаудіу Ієнчі (5-1, 4 KO) з Румунії здобув перемогу одностайним рішенням суддів – всі троє по 60:53.

Ліпаріт Устян (11-1, 10 KO) поступився канадцю Дереку Померлау (12-0, 9 KO) одноголосним рішенням – 55:59, 54:60, 54:60.

Також програв Іштван Гержені (3-1) – мексиканцю Емміліано Агуліно Кастро (12-0-1, 7 KO) одноголосним рішенням суддів – 53:58, 54:57, 54:57.

Надважка вага:

Цотне Рогава (11–0, 8 KO) не залишив шансів Льюїсу Кларку (6-2, 3 KO) з Австралії. Поєдинок завершився достроковою перемогою українця у другому раунді.

Віталій Стальченко (10-0, 6 KO) зустрічався з дебютантом профі-рингу Діланом Раджічем (0-1) з Боснії і Герцеговини. Суперник зі зростом 203 см був на 35 кг важчим за українця, який заради участі в Гран-прі піднявся у хевівейт з крузервейту. Тим не менш, усі судді одноголосно віддали перемогу нашому боксеру – 57:52, 56:53, 56:53.

Тепер Рогава та Стальченко боксуватимуть один з одним у 1/8 фіналу.

Інший наш боєць, що перейшов у надважку вагу з крузервейту – Павло Юськів (6-1, 2 КО), зазнав поразки від американця Девона Янга (8-0, 7 КО). Суперник українця домінував у першому раунді, а на старті другого відправив Юськіва в нокаут.

Що далі

Подолавши перший раунд – 1/16 фіналу, шестеро вітчизняних боксерів пройшли до наступного кола супертурніру. Бої цього етапу відбудуться у червні.

Календар наступних раундів Grand Prix-2025: