Україна розбила Бельгію на жіночому ЧС з хокею: що означає перемога

ЧС з хокею серед жінок, Дивізіон 2В, 4-й тур

Україна – Бельгія – 6:1

Шайба України: Манчак-3, Кириченко-2, Цимиренко

Попри тиск українок, першими рахунок відкрили суперниці. Але ще до завершення стартового періоду "синьо-жовті" двічі вразили ворота Бельгії. Спочатку Валерія Манчак асистувала Тетяні Кириченко, а згодом вони обмінялися ролями – Кириченко віддала результативну передачу на Манчак.

У другому періоді у воротах суперниць розписалась Дар'я Цимиренко, а потім Манчак оформила хет-трик, двічі вразивши ворота бельгійок.

Крапку в матчі поставила Кириченко, яка оформила дубль на початку третього періоду після чергової передачі Манчак – її п’ятої результативної дії у зустрічі.

Перемога над Бельгією гарантувала Україні збереження прописки у дивізіоні 2В. Це хороший результат, зважаючи на те, що "синьо-жовті" вперше за 5 років грають на цьому рівні. У 2024-му команда Євгена Аліпова підвисилися в класі, вигравши ЧС у Дивізіоні 3А.

Заключний матч на жіночому ЧС Україна проведе у неділю, 20 квітня, проти Гонконгу. Початок – о 4:00 за київським часом.

Чемпіонат світу в Дивізіоні 2B проходить у новозеландському Данідіні. Переможець турніру вийде у Дивізіон 2А.

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