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Україна розбила Бельгію на жіночому ЧС з хокею: що означає перемога

Фото: Збірна України унебезпечила себе від вильоту (ФХУ)
Автор: Андрій Костенко

У передостанньому поєдинку в рамках чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 2В жіноча збірна України розгромила Бельгію та досягла важливого турнірного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну Федерацію хокею.

ЧС з хокею серед жінок, Дивізіон 2В, 4-й тур

Україна – Бельгія – 6:1

Шайба України: Манчак-3, Кириченко-2, Цимиренко

Попри тиск українок, першими рахунок відкрили суперниці. Але ще до завершення стартового періоду "синьо-жовті" двічі вразили ворота Бельгії. Спочатку Валерія Манчак асистувала Тетяні Кириченко, а згодом вони обмінялися ролями – Кириченко віддала результативну передачу на Манчак.

У другому періоді у воротах суперниць розписалась Дар'я Цимиренко, а потім Манчак оформила хет-трик, двічі вразивши ворота бельгійок.

Крапку в матчі поставила Кириченко, яка оформила дубль на початку третього періоду після чергової передачі Манчак – її п’ятої результативної дії у зустрічі.

Перемога над Бельгією гарантувала Україні збереження прописки у дивізіоні 2В. Це хороший результат, зважаючи на те, що "синьо-жовті" вперше за 5 років грають на цьому рівні. У 2024-му команда Євгена Аліпова підвисилися в класі, вигравши ЧС у Дивізіоні 3А.

Заключний матч на жіночому ЧС Україна проведе у неділю, 20 квітня, проти Гонконгу. Початок – о 4:00 за київським часом.

Чемпіонат світу в Дивізіоні 2B проходить у новозеландському Данідіні. Переможець турніру вийде у Дивізіон 2А.

Турнірна таблиця

  1. Австралія – 9 очок (3 матчі)
  2. Нова Зеландія – 8 (3)
  3. Україна – 7 (4)
  4. Бельгія – 4 (4)
  5. Гонконг – 3 (4)
  6. Туреччина – 2 (4)

Раніше дзюдоїстка Білодід офіційно дебютувала в чемпіонаті України з футболу.

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