Украина разбила Бельгию на женском ЧМ по хоккею: что означает победа

ЧМ по хоккею среди женщин, Дивизион 2В, 4-й тур

Украина - Бельгия - 6:1

Шайба Украины: Манчак-3, Кириченко-2, Цимиренко

Несмотря на давление украинок, первыми счет открыли соперницы. Но еще до завершения стартового периода "сине-желтые" дважды поразили ворота Бельгии. Сначала Валерия Манчак ассистировала Татьяне Кириченко, а затем они обменялись ролями - Кириченко отдала результативную передачу на Манчак.

Во втором периоде в воротах соперниц расписалась Дарья Цимиренко, а затем Манчак оформила хет-трик, дважды поразив ворота бельгиек.

Точку в матче поставила Кириченко, которая оформила дубль в начале третьего периода после очередной передачи Манчак - ее пятого результативного действия во встрече.

Победа над Бельгией гарантировала Украине сохранение прописки в дивизионе 2В. Это хороший результат, учитывая то, что "сине-желтые" впервые за 5 лет играют на этом уровне. В 2024-м команда Евгения Алипова повысились в классе, выиграв ЧМ в Дивизионе 3А.

Заключительный матч на женском ЧМ Украина проведет в воскресенье, 20 апреля, против Гонконга. Начало - в 4:00 по киевскому времени.

Чемпионат мира в Дивизионе 2B проходит в новозеландском Данидине. Победитель турнира выйдет в Дивизион 2А.

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