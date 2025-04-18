Дзюдоїстка Білодід офіційно дебютувала в чемпіонаті України з футболу: відео гольового моменту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

У матчі 5-го туру другого етапу національної першості харків'янки на стадіоні "Колос" у Борисполі приймали "Ладомир" з Володимира. Білодід дебютувала, вийшовши на заміну на 88-й хвилині.

На той час її партнерки вже забили суперницям шість голів без відповіді. На останній хвилині матчу Білодід могла забити сьомий: вона отримала пас та пробила з кута воротарського майданчика. Втім, удар виявився несильним і голкіпер суперниць відбила його без особливих зусиль. А потім ще й з'ясувалось, що дебютантка харківського клубу перебувала в положенні поза грою.

Матч так і завершився переконливою перемогою "Металіста 1825" з рахунком – 6:0. Харків'янки продовжують боротьбу за чемпіонство: вони скоротили відставання від лідера – полтавської "Ворскли" до двох очок (36 проти 38), маючи на один матч більше.

Білодід співпрацює з "Металістом 1925" з початку поточного сезону. Раніше вона виступала амбасадоркою клубу, а в березні підписала контракт, вже як гравець жіночої команди.

Хто така Дар'я Білодід

Уродженка Києва, донька дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової. У дзюдо прийшла в 6 років із художньої гімнастики.

Першу дорослу нагороду завоювала в 16 років на відкритому Континентальному кубку в Празі. Згодом двічі стала чемпіонкою Європи та світу у ваговій категорії до 48 кг. На Олімпійських іграх у Токіо здобула бронзову медаль.

У рамках підготовки до Олімпіади-2024 вирішила перейти в дивізіон до 57 кг. У новій вазі тріумфувала на чемпіонаті Європи-2024 в Загребі. Проте на Олімпіаді в Парижі була дискваліфікована в другому колі змагань за пасивне ведення поєдинку.