Україна про росіян на Олімпіаді: МОК несе відповідальність за заохочення війни

Міністерство закордонних справ України вважає помилковим рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в міжнародних змаганнях в нейтральному статусі.

Українська сторона неодноразово доводила до олімпійського комітету та міжнародних партнерів ризики такого рішення.

"Білоруські та особливо російські спортсмени доволі часто представляють спортивні організації, пов‘язані зі збройними силами Російської Федерації. Частина із них перебуває на діючій російські військовій службі, частина із них носить на спортивній формі символи збройної агресії РФ проти України", - наголосили в МЗС.

В міністерстві зауважили, що МОК планує випустити на міжнародні спортивні арени спортсменів, які не лише симпатизують вбивствам українських жінок і дітей, але і, ймовірно, беруть безпосередню участь в цих страшних злочинах.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Міжнародний олімпійський комітет фактично дав Росії зелене світло на створення зброї на Олімпіаді. Немає сумнівів у тому, що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні.

"Москва не підніматиме білих нейтральних прапорів на змаганнях, як це представляє МОК, а демонструватиме тріумф здатності уникнути відповідальності за розв‘язання найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни", - додали в МЗС.

Рішення МОК про допуск російських спортсменів на Ігри-2024

Нагадаємо, що вчора, 8 грудня, Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів із Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади, якщо туди допустять Росію та Білорусь. Як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту змагань.

Міністри закордонних справ Естонії та Литви вже засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024.

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