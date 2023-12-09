Украина о россиянах на Олимпиаде: МОК несет ответственность за поощрение войны

Министерство иностранных дел Украины считает ошибочным решение Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Украинская сторона неоднократно доводила до олимпийского комитета и международных партнеров риски такого решения.

"Белорусские и особенно российские спортсмены довольно часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами Российской Федерации. Часть из них находится на действующей российской военной службе, часть из них носит на спортивной форме символы вооруженной агрессии РФ против Украины", - отметили в МИД.

В министерстве отметили, что МОК планирует выпустить на международные спортивные арены спортсменов, которые не только симпатизируют убийствам украинских женщин и детей, но и, вероятно, принимают непосредственное участие в этих страшных преступлениях.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Международный олимпийский комитет фактически дал России зеленый свет на создание оружия на Олимпиаде. Нет сомнений в том, что Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне.

"Москва не будет поднимать белых нейтральных флагов на соревнованиях, как это представляет МОК, а будет демонстрировать триумф способности избежать ответственности за развязывание крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны", - добавили в МИД.

Решение МОК о допуске российских спортсменов на Игры-2024

Напомним, что вчера, 8 декабря, Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Белоруси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Белоруссию. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту соревнований.

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы уже осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.

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