Україна ризикує залишитися без грошей: ЄС розглядає додаткову допомогу

ЄС проситиме міжнародних партнерів додатково фінансувати Україну, яка ризикує залишитися без грошей на п’ятий рік повномасштабної війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією видання, лідери ЄС закликатимуть "до активізації взаємодії з третіми країнами, щоб подолати розрив у 30 мільярдів євро (34,9 млрд доларів)". Саміт відбудеться в Брюсселі наприкінці цього місяця.
Як вказує Bloomberg, в грудні ЄС погодив кредитну допомогу Києву на 90 мільярдів євро на цей та наступний рік. Пакет планують фінансувати через спільні запозичення після того, як кілька країн-членів виступили проти використання заморожених активів російського центробанку для забезпечення позики.
Проте цей пакет досі не профінансовано через суперечки між державами-членами.
Минулого місяця Угорщина наклала вето на допомогу через конфлікт щодо нафтопроводу "Дружба", який постачає російську нафту через Україну. Київ заперечує звинувачення Будапешта.
"Цей спір ставить Україну та її союзників у скрутне становище. Київ може залишитися без фінансування, якщо перший транш пакету ЄС не надійде до початку квітня", - йдеться у статті.
Деякі країни запропонували відправити місію зі встановлення фактів за участю угорських та словацьких експертів, щоб вирішити спір.
"Ми домовилися надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро, і ми повинні її виконати", - заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас.
Вона додала, що прорваний трубопровід не має ставати перешкодою для оборони України.
ЄС також звернувся до інших держав, зокрема країн G7, з проханням надати перехідне фінансування, щоб покрити потреби України. Тема буде обговорюватися у квітні на зустрічі міністрів фінансів у Вашингтоні під час засідання МВФ.
Як зазначає видання, фінансові проблеми ускладнюють забезпечення України військовим обладнанням, включно з системами протиповітряної оборони.
За словами джерел, знайомих із ситуацією, конфлікт навколо Ірану впливає на запаси озброєнь США і потенційно може зменшити їхню доступність для України.
Раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола підписала угоду про надання кредиту для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Ці кошти мають забезпечити стабільність країни в умовах війни.
Однак Угорщина заблокувала фінансування. Будапешт висунув ультиматум: кредит схвалять лише після того, як Україна відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба". Про таку позицію офіційно заявив голова угорського МЗС Петер Сійярто.
У відповідь голова Євроради Антоніу Кошта закликав Угорщину припинити шантаж і виконати спільне рішення ЄС щодо допомоги Києву.