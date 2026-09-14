Україна ризикує втратити мільярдну допомогу: депутатам дали дедлайни для голосувань

Прем'єр-міністр заявив, що ситуація з державними фінансами близька до критичної. Він закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги.

Після кількох попередніх нарад із парламентарями уряд офіційно направить усім депутатам і профільним комітетам графік із конкретними строками для кожного необхідного голосування.

У разі порушення цих дедлайнів Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 млрд доларів передбаченого міжнародного фінансування.

Ці кошти, за словами Корецького, необхідні для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, передусім, потреб Сил оборони.

Що має зробити уряд

Окрема частина зобов'язань лежить на Кабінеті міністрів. Уряд має виконати 42 рішення, необхідні для забезпечення міжнародної фінансової підтримки.

Раніше Кабмін планував завершити цю роботу до 1 листопада. Однак через складність ситуації уряд вирішив прискорити процес і тепер планує виконати всі свої зобов'язання до 15 жовтня.

"Зі свого боку Уряд гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань - це 42 рішення", - зазначив прем'єр.

Що обговорили з партнерами

14 вересня відбулася зустріч із послами країн G7 та держав-членів Європейського Союзу. У ній взяли участь голова Верховної Ради, міністри, депутати та керівники парламентських комітетів.

Сторони обговорили необхідність узгодженої роботи влади, щоб забезпечити подальше отримання Україною міжнародної фінансової підтримки.

Урядовці заявили про готовність разом із депутатами опрацьовувати кожен законопроєкт, окремі формулювання та норми, необхідні для якнайшвидшого ухвалення рішень.

Корецький також подякував голові Верховної Ради за участь у дискусії, а дипломатам - за залученість та готовність допомогти.

Прем'єр наголосив, що уряд виконає свою частину необхідних рішень, і закликав депутатів усіх фракцій та груп так само відповідально поставитися до встановлених строків.