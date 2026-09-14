Украина рискует потерять миллиардную помощь: депутатам дали дедлайны для голосования

Украина рискует потерять значительную часть из 29,5 млрд долларов международного финансирования, если депутаты не успеют вовремя принять необходимые законопроекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
Премьер-министр заявил, что ситуация с государственными финансами близка к критической. Он призвал народных депутатов как можно быстрее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи.
После предыдущих совещаний с парламентариями правительство официально направит всем депутатам и профильным комитетам график с конкретными сроками для каждого необходимого голосования.
В случае нарушения этих дедлайнов, Украина рискует потерять значительную часть с 29,5 млрд долларов предусмотренного международного финансирования.
Эти средства, по словам Корецкого, необходимы для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и прежде всего потребностей Сил обороны.
Отдельная часть обязательств лежит на Кабинете Министров. Правительство должно выполнить 42 решения, необходимых для обеспечения международной финансовой поддержки.
Ранее Кабмин планировал завершить работу до 1 ноября. Однако из-за сложности ситуации правительство решило ускорить процесс и теперь планирует выполнить все свои обязательства до 15 октября.
"Со своей стороны Правительство гарантирует полное выполнение своей части обязательств – это 42 решения", - отметил премьер.
14 сентября прошла встреча с послами стран G7 и государств-членов Европейского Союза. В нем приняли участие председатель Верховной Рады, министры, депутаты и руководители парламентских комитетов.
Стороны обсудили необходимость согласованной работы властей, чтобы обеспечить дальнейшее получение Украиной международной финансовой поддержки.
Чиновники заявили о готовности вместе с депутатами прорабатывать каждый законопроект, отдельные формулировки и нормы, необходимые для скорейшего принятия решений.
Корецкий также поблагодарил председателя Верховной Рады за участие в дискуссии, а дипломатов - за вовлеченность и готовность помочь.
Премьер подчеркнул, что правительство выполнит свою часть необходимых решений, и призвал депутатов всех фракций и групп также ответственно отнестись к установленным срокам.
Напомним, 12 сентября премьер Сергей Корецкий заявил, что Силам обороны дополнительно нужно 27 млрд долларов.
Из-за дефицита средств правительство ищет новые источники финансирования, в частности замороженные российские активы, кредиты и поддержку ЕС.
Ранее министр финансов Сергей Марченко предупредил о возможных задержках соцвыплат, если Украина не получит необходимое внешнее финансирование.
Советник канцлера Германии Фридриха Мерца заявил, что Берлин готов помочь Украине покрыть рост оборонных расходов и призвал к этому других союзников.