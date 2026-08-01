Україна ризикує втратити доступ до нової зброї США через Ізраїль, - WP

Ізраїль у 2023 році заблокував передачу Україні систем "Залізний купол" зі США, хоча ракети сплатив американський бюджет. Наразі право вето Ізраїлю знову у центрі суперечок, які прямо стосуються зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як Ізраїль заблокував допомогу Україні

У 2023 році покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем очолив зусилля із захисту українських цивільних від російських атак і підтримав передачу Україні батарей "Залізного купола" зі США.

Однак цьому завадив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який наклав вето на передачу.

Чим Ізраїль пояснив своє рішення

Він послався на умови угоди про спільне виробництво, яка дає Ізраїлю останнє слово щодо використання системи - навіть попри те, що самі ракетні батареї були оплачені урядом США.

У посольстві Ізраїлю у Вашингтоні захистили право вето, заявивши, що існували побоювання щодо потрапляння цієї технології до Ірану. Там також зазначили, що замість "Залізного купола" Ізраїль повернув США батареї Patriot, які можна було відправити в Україну.

Зараз американські законодавці прагнуть розширити співпрацю з Ізраїлем за межі протиракетної оборони - на біологічну зброю, штучний інтелект, кібербезпеку та системи спрямованої енергії.

Відповідну пропозицію містить законопроект про оборонну політику вартістю 1,15 трильйона доларів, який минулого тижня ухвалила Палата представників.

Ініціативу підтримують Нетаньягу, проізраїльські законодавці з обох партій та впливова лобістська група AIPAC.

Водночас проти неї виступили ліві демократи та частина правих республіканців, які намагаються заблокувати документ у Сенаті.

"Це ставить під загрозу наш суверенітет і шкодить нашій національній безпеці, обмежуючи наші можливості. Ракетні системи, які ми хотіли передати Україні, були розміщені на південному заході США й оплачувалися платниками податків, але Ізраїль наклав на це вето", - заявив сенатор-демократ Кріс Ван Голлен.

Конкуренція України та Ізраїлю за ракети

Дебати щодо законопроекту збіглися з візитами до Вашингтона Нетаньягу та президента України Володимира Зеленського. Їхні одночасні прохання про підтримку фактично поставили двох союзників США у ситуацію конкуренції за ресурси.

За данними видання, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп сказав, що виконати запит України на 300 ракет-перехоплювачів Patriot буде важко, оскільки ці боєприпаси витрачаються у війні в Ірані.

Позиція Держдепу

Держсекретар США Марко Рубіо, один із найвідданіших прихильників Ізраїлю в адміністрації Трампа, заявив, що його не турбує можливість Ізраїлю накладати вето на експорт зброї третім країнам.

За його словами, подібні обмеження супроводжують будь-яке спільне виробництво. Водночас він високо оцінив ідею тіснішого партнерства двох оборонних галузей.