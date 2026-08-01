Украина рискует потерять доступ к новому оружию из-за Израиля, - WP

Израиль в 2023 году заблокировал передачу Украине систем "Железный купол" из США, хотя ракеты оплатил американский бюджет. Право вето Израиля снова в центре споров, которые прямо касаются оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как Израиль заблокировал помощь Украине

В 2023 году покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм возглавил усилия по защите украинских гражданских от российских атак и поддержал передачу Украине батарей "Железного купола" из США.

Однако этому помешал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, наложивший вето на передачу.

Чем Израиль объяснил свое решение

Он сослался на условия соглашения о совместном производстве, которое дает Израилю последнее слово по использованию системы - даже несмотря на то, что сами ракетные батареи были оплачены правительством США.

В посольстве Израиля в Вашингтоне защитили право вето, заявив, что существовали опасения по поводу попадания этой технологии в Иран. Там также отметили, что вместо "Железного купола" Израиль вернул США батареи Patriot, которые можно было отправить в Украину.

Сейчас американские законодатели стремятся расширить сотрудничество с Израилем за пределы противоракетной обороны – на биологическое оружие, искусственный интеллект, кибербезопасность и системы направленной энергии.

Соответствующее предложение содержит законопроект об оборонной политике стоимостью 1,15 триллиона долларов, который на прошлой неделе приняла Палата представителей.

Инициативу поддерживают Нетаньяху, произраильские законодатели из обеих партий и влиятельная лоббистская группа AIPAC.

В то же время против нее выступили левые демократы и часть правых республиканцев, пытающихся заблокировать документ в Сенате.

"Это ставит под угрозу наш суверенитет и вредит нашей национальной безопасности, ущемляя наши возможности. Ракетные системы, которые мы хотели передать Украине, были размещены на юго-западе США и оплачивались налогоплательщиками, но Израиль наложил на это вето", - заявил сенатор-демократ Крис Ван Голлен.

Конкуренция Украины и Израиля за ракеты

Дебаты по законопроекту совпали с визитами в Вашингтон Нетаньяху и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Их одновременные просьбы о поддержке фактически поставили двух союзников США в ситуацию конкуренции за ресурсы.

По данным издания, во время встречи с Зеленским президент Дональд Трамп сказал, что выполнить запрос Украины на 300 ракет-перехватчиков Patriot будет сложно, поскольку эти боеприпасы тратятся в войне в Иране.

Позиция Госдепа

Госсекретарь США Марк Рубио, один из самых преданных сторонников Израиля в администрации Трампа, заявил, что его не беспокоит возможность Израиля налагать вето на экспорт оружия третьим странам.

По его словам, подобные ограничения сопутствуют любому совместному производству. В то же время, он высоко оценил идею более тесного партнерства двух оборонных отраслей.