Чи передавав Ізраїль Україні летальну зброю: відповідь Нетаньяху

Уряд Ізраїлю не ухвалював рішення про передачу Україні летального озброєння, відповідно і не відбувалось постачання такої зброї.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Прем'єр-міністр Ізраїлю також заявив, що зробить все, що в його силах, аби допомогти зупинити війну в Україні.

Відповідаючи на повідомлення про витік розвідданих США про те, що Ізраїль нібито може надати летальну зброю Україні, Нетаньяху наголосив: "Я не знаю, на чому ґрунтуються ці повідомлення. Ми вирішили допомогти у гуманітарних питаннях, цивільній обороні, системі оповіщення. Не було рішення про передачі смертоносної зброї".

За даними The New York Times, у "злитих" раніше документах нібито говорилося, що Ізраїль розгляне можливість надання летального озброєння Україні, якщо посилиться тиск з боку США або ж у разі погіршення зв'язків із РФ.

Також раніше прем'єр Ізраїлю заявив, що весь світ опиниться у заручниках, якщо Іран зможе виготовити власну ядерну зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.