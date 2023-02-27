Україна за рік розблокувала рішення щодо шести із семи типів зброї, - Кулеба

За рік повномасштабної війни з Росією, Україна розблокувала політичні рішення щодо шести з семи типів зброї. Залишились лише винищувачі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Кожна дискусія про надання Україні нового, критично важливого виду озброєння починалася з "ні", а закінчувалася "так". За останній рік ми розблокували політичні рішення щодо шести з семи типів зброї, що змінюють правила гри. Залишився лише один - бойова авіація", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Естонія нещодавно виділила новий пакет військової допомоги Україні. Агентство розповідало, що в нього увійшло.

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