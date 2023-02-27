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Украина за год разблокировала решение по шести из семи типов оружия, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За год полномасштабной войны с Россией Украина разблокировала политические решения относительно шести из семи типов оружия. Остались только истребители.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Каждая дискуссия о предоставлении Украине нового, критически важного вида вооружения начиналась с "нет", а заканчивалась "да". За последний год мы разблокировали политические решения относительно шести из семи типов оружия, которые меняют правила игры. Остался только один - боевая авиация" , – пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Эстония недавно выделила новый пакет военной помощи Украине. Агентство говорило, что в него вошло.

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