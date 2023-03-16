Україна на рік продовжила "транспортний безвіз" з Євросоюзом

"Сьогодні під час першого засідання Спільного комітету України та Єврокомісії домовились пролонгувати Угоду про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та ЄС до 30 червня 2024 року", - йдеться у заяві.

Кубраков зазначив, що підписана минулого року угода звільнила українських перевізників необхідності отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення в держави ЄС, ставши одним із важливих рішень для українських експортерів.

"Окрім цього, українських та європейських власників посвідчень водіїв, які було видано однією зі сторін, звільнили від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Це дозволило перевізникам уникнути багатьох бюрократичних процедур та спростити логістику на кордоні", - додав міністр.

За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. Після підписання "транспортного безвізу" зросла більше як вполовину кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС. Кубраков повідомив, що разом з європейськими партнерами Україна наразі розвиває необхідну логістичну інфраструктуру на кордоні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення відкрили 2 нові пункти пропуску на кордоні Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів на кордоні з Польщею.

Такі проєкти допомагають не тільки підтримати українську економіку та знаходити логістичні рішення для експортерів. Ефективна реалізація "транспортного безвізу" наближають нас до нашої головної зовнішньополітичної мети - набуття членства в ЄС.