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Украина на год продлила "транспортный безвиз" с Евросоюзом

Фото: министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина и Европейский союз на год продлили действие соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Она отменяет разрешения украинских перевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Сегодня во время первого заседания Совместного комитета Украины и Еврокомиссии договорились пролонгировать Соглашение о либерализации грузовых автоперевозок между Украиной и ЕС до 30 июня 2024", - говорится в заявлении.

Кубраков отметил, что подписанное в прошлом году соглашение уволило украинских перевозчиков необходимости получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в государства ЕС, став одним из важных решений для украинских экспортеров.

"Кроме этого, украинских и европейских владельцев водительских прав, которые были выданы одной из сторон, освободили от требования иметь международное водительское удостоверение. Это позволило перевозчикам избежать многих бюрократических процедур и упростить логистику на границе", - добавил министр.

За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%. После подписания "транспортного безвиза" возросло более чем вполовину количество перевозчиков, пересекавших границу в направлении ЕС. Кубраков сообщил, что вместе с европейскими партнерами Украина сейчас развивает необходимую логистическую инфраструктуру на границе. В частности, с начала полномасштабного вторжения открыли 2 новых пункта пропуска на границе Румынией, а также пункт контроля на временной инфраструктуре для пропуска пустых грузовых транспортных средств на границе с Польшей.

Такие проекты помогают не только поддержать украинскую экономику и найти логистические решения для экспортеров. Эффективная реализация "транспортного безвиза" приближает нас к нашей главной внешнеполитической цели - обретению членства в ЕС.

Еще в июне 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Также в августе прошлого года Украина согласовала "транспортный безвиз" с Молдовой.

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Евросоюз