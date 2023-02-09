Україна ремонтуватиме важку бронетехніку в Чехії
"Укроборонпром" й компанія VOP CZ домовились про ремонт важкої бронетехніки ЗСУ в Чехії.
Про це заявив директор чеського урядового агентства AMOS з питань військового співробітництва Алеш Витецка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Меморандум... містить конкретний план і графік ремонту або забезпечення запасними частинами", - сказав Витецка.
Зазначається, що Чехія є одним з найбільших постачальників озброєння для ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Країна допомагає нашим воїнам бронетранспортерами, танка й гаубицями.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укроборонпром" досяг домовленостей з виробником військової техніки VOP CZ Чехії.
Також нещодавно новообраний президент Чехії Петр Павло закликав Захід передати Україні всі види зброї, крім ядерної.
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