ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина будет ремонтировать тяжелую бронетехнику в Чехии

Новина українською →
Четверг 09 февраля 2023 18:03
Украина будет ремонтировать тяжелую бронетехнику в Чехии Фото: Украина будет ремонтировать тяжелую бронетехнику в Чехии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Укроборонпром" и компания VOP CZ договорились о ремонте тяжелой бронетехники ВСУ в Чехии.

Об этом заявил директор чешского правительственного агентства AMOS по военному сотрудничеству Алеш Витецка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Меморандум... содержит конкретный план и график ремонта или обеспечения запасных частей", - сказал Витецка.

Чехия является одним из крупнейших поставщиков вооружения для ВСУ с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Страна помогает нашим воинам бронетранспортерами, танками и гаубицами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укроборонпром" достиг договоренностей с производителем военной техники VOP CZ Чехии.

Также недавно новоизбранный президент Чехии Петр Павел призвал Запад передать Украине все виды оружия, кроме ядерного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Война в Украине
NEWS
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов