Фото: Украина будет ремонтировать тяжелую бронетехнику в Чехии (Getty Images)

"Укроборонпром" и компания VOP CZ договорились о ремонте тяжелой бронетехники ВСУ в Чехии.

Об этом заявил директор чешского правительственного агентства AMOS по военному сотрудничеству Алеш Витецка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Меморандум... содержит конкретный план и график ремонта или обеспечения запасных частей", - сказал Витецка. Чехия является одним из крупнейших поставщиков вооружения для ВСУ с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Страна помогает нашим воинам бронетранспортерами, танками и гаубицами.