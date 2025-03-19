Україна реагуватиме дзеркально на удари РФ по енергооб’єктах, - Зеленський

"Ми говорили з Трампом про безпеку енергетики, енергетичної мережі та іншої цивільної інфраструктури. І саме тому я сказав президенту Трампу, що, на мою думку, важливо, щоб ми підготували списки об'єктів, форматів іншого, проти яких ми бачимо, що не може бути застосована та чи інша далекобійна зброя Росії, тому що ми вважаємо, що ці об'єкти підходять до списку енергетичної інфраструктури та іншої цілі", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна повинна підготувати ці об'єкти. Це буде не дуже складно зробити, "тому що, в принципі, ми знаємо всі об'єкти, які атакує Росія".

"Тому готові до цієї розмови. Технічна команда. Єдине, що в команду я сказав, я хочу додати, напевно, не стільки дипломатів, саме для цієї зустрічі, скільки більше технарів, особливо що стосується енергетики, атомки, інфраструктури. Тому що я думаю, що тут буде більш технічна розмова, що це за об'єкти, як їх узагальнювати. А також, як ви правильно сказали, як це все контролювати? В принципі, ми про це частково говорили з Трампом", - додав президент.

Зеленський зазначив, що США повинні будуть контролювати, щоб Росія не порушувала домовленості про припинення ударів по енергооб'єктах.

"Мені зараз складно сказати, як це може бути. Треба, щоб був технічний паспорт виписаний всіх цих дій. В принципі, ми проходили це з росіянами, з турками й з ООН. Ви пам'ятаєте, з нашим коридором безпекою на морі ми, в принципі, розуміємо, які можуть бути технічні виклики і як це контролювати", - підкреслив президент.

За його словами, й це питання, ймовірно, буде розглядатися під час переговорів у Саудівській Аравії, якщо технічні команди дійдуть до цього.

"Ну, будемо вірити в краще. Хоча і, напевно, не без сюрпризів, як це завжди буває. Тобто, ось приблизно на сьогодні так. Як може реагувати Україна? Дзеркально", - додав глава держави.