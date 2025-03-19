Украина будет реагировать зеркально на удары РФ по энергообъектам, - Зеленский

"Мы говорили с Трампом о безопасности энергетики, энергетической сети и другой гражданской инфраструктуры. И именно поэтому я сказал президенту Трампу, что, по моему мнению, важно, чтобы мы подготовили списки объектов, форматов другого, против которых мы видим, что не может быть применено то или иное дальнобойное оружие России, потому что мы считаем, что эти объекты подходят к списку энергетической инфраструктуры и другой цели", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина должна подготовить эти объекты. Это будет не очень сложно сделать, "потому что, в принципе, мы знаем все объекты, которые атакует Россия".

"Поэтому готовы к этому разговору. Техническая команда. Единственное, что в команду я сказал, я хочу добавить, наверное, не столько дипломатов, именно для этой встречи, сколько больше технарей, особенно что касается энергетики, атомки, инфраструктуры. Потому что я думаю, что здесь будет более технический разговор, что это за объекты, как их обобщать. А также, как вы правильно сказали, как это все контролировать? В принципе, мы об этом частично говорили с Трампом", - добавил президент.

Зеленский отметил, что США должны будут контролировать, чтобы Россия не нарушала договоренности о прекращении ударов по энергообъектам.

"Мне сейчас сложно сказать, как это может быть. Надо, чтобы был технический паспорт выписан всех этих действий. В принципе, мы проходили это с россиянами, с турками и с ООН. Вы помните, с нашим коридором безопасности на море мы, в принципе, понимаем, какие могут быть технические вызовы и как это контролировать", - подчеркнул президент.

По его словам, и этот вопрос, вероятно, будет рассматриваться во время переговоров в Саудовской Аравии, если технические команды дойдут до этого.

"Ну, будем верить в лучшее. Хотя и, наверное, не без сюрпризов, как это всегда бывает. То есть, вот примерно на сегодня так. Как может реагировать Украина? Зеркально", - добавил глава государства.