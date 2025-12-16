Україна разом з партнерами фінансуватиме контракти для військових після війни, - Зеленський

Ключовою гарантією безпеки для України після завершення війни залишатиметься українська армія, яку співфінансуватимуть країни-партнери.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом пресконференції.
За його словами, всі військовослужбовці, які захочуть, зможуть продовжити службу за новими контрактами. Він зауважив, що українська армія вже довела свою ефективність у протистоянні агресії РФ, так само як і суспільство, яке мобілізувалося у критичний момент.
Водночас президент наголосив, що після війни не можна розраховувати на ті самі надзвичайні умови, в яких держава перебуває зараз.
Він зазначив, що багато українців змінили цивільні професії, здобули бойовий досвід і стали військовими, і після війни мають повне право повернутися до мирного життя. Водночас партнери України можуть допомогти зберегти цей унікальний досвід.
"Додаткове фінансування, нормальні контракти для тих, хто хоче продовжувати службу, і збереження досвіду, який був набутий, зокрема у цій новій технологічній війні", - пояснив Зеленський.
Президент підкреслив, що саме сильна українська армія, підтримана фінансово в різних форматах, є фундаментом системи гарантій безпеки для України у повоєнний період.
3 грудня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Державний бюджет на 2026 рік. За відповідне рішення проголосували 257 народних депутатів, після чого документ має бути переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Ключові параметри бюджету залишилися без змін: доходи заплановані на рівні 2 трлн 918 млрд гривень, тоді як видатки становлять 4 трлн 781 млрд гривень. Дефіцит бюджету зріс майже на 6 млрд гривень і сягнув 1,9 трлн гривень, що відповідає 18,5% від валового внутрішнього продукту.
Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що проєкт бюджету на 2026 рік не передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. За його словами, уряд планує запровадити нову контрактну модель служби з поліпшеними умовами для військових.