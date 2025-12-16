Украина вместе с партнерами будет финансировать контракты для военных после войны, - Зеленский

По его словам, все военнослужащие, которые захотят, смогут продолжить службу по новым контрактам. Он отметил, что украинская армия уже доказала свою эффективность в противостоянии агрессии РФ, так же как и общество, которое мобилизовалось в критический момент.

В то же время президент подчеркнул, что после войны нельзя рассчитывать на те же чрезвычайные условия, в которых государство находится сейчас.

Он отметил, что многие украинцы сменили гражданские профессии, получили боевой опыт и стали военными, и после войны имеют полное право вернуться к мирной жизни. В то же время партнеры Украины могут помочь сохранить этот уникальный опыт.

"Дополнительное финансирование, нормальные контракты для тех, кто хочет продолжать службу, и сохранение опыта, который был приобретен, в частности в этой новой технологической войне", - пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно сильная украинская армия, поддержанная финансово в различных форматах, является фундаментом системы гарантий безопасности для Украины в послевоенный период.