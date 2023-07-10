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Хорватія у жовтні проведе конференцію з розмінування України

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Понеділок 10 липня 2023 19:03
Хорватія у жовтні проведе конференцію з розмінування України Фото: міністр закордонних та європейських справ Хорватії Гордан Грліч Радман (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Хорватія проведе конференцію з розмінування України. Вона відбудеться 11 і 12 жовтня в Загребі.

Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Хорватії Гордан Грліч Радман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica.

"Хорватія проведе 11-12 жовтня в Загребі конференцію з розмінування в Україні. Вона стане продовженням нашої політичної та військової підтримки Києва", - заявив він.

За словами міністра. Хорватія володіє необхідним досвідом і знаннями в галузі розмінування.

"Це проєкт, над яким ми працювали разом із нашими українськими друзями", - додав Радман.

Розмінування України

Через постійні російські атаки більша частина території України забруднена снарядами та мінами. Ще гірша ситуація на деокупованих територіях, які загарбники, відступаючи, мінували.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна розпочинає нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Наразі країна планує створити коаліцію держав, які допоможуть у цьому питанні.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорював з австрійським колегою Александером Шалленбергом питання щодо розмінування українських територій.

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