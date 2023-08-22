Болгарія може допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря

Як одна з чорноморських країн, Болгарія може допомогти Україні у розмінювання акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова на брифінгу .

Резніков зазначив, що обговорив з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим під час зустрічі в Одесі співпрацю у сфері розмінування. За його словами, розмінування Чорного моря - це виклик для чотирьох країн. Йдеться про Україну, Болгарію, Румунію та Туреччину.

Міністр оборони України зазначив, що Тагарєв оглянув обладнання, яке наразі використовують Військово-Морські Сили України.

Політики також обговорили розвиток спроможностей з розмінування. Резніков нагадав, що Україна вже отримала від Британії два мінні тральщики. Вони вже під прапором України з командою проходять навчання. Після перемоги України у війни вони зможуть повернутися до Чорного моря.

"Відповідно пан міністр (Тагарєв - ред.) теж сказав, що в них такі ж плани розвитку. В них є мінні тральщики. Ось ми якраз і говорили про те, що започаткуємо взаємодію, побудову спільних зусиль чотирьох країн", - сказав Резніков.

Він зазначив, що Тагарєв скоро матиме зустріч з міністром оборони Румунії, на якій вони зможуть обговорити тему розмінування.

"І далі в рамках Рамштайн-комунікації ми зможемо розвивати питання розмінування, але зараз мова йде про розмінування в акваторії Чорного моря, тому що в рамках Рамштайн є коаліція з розмінування, вона оголошена", - сказав Резніков.

У цій коаліції лідерство взяв на себе міністр оборони Литви, також приєдналась Ісландія, а саме міністерка закордонних справ, яка виконує функції представництва Міністерства оборони.

Розмінування України

Проблема розмінування України стає дедалі гострішою, адже Росія продовжує обстрілювати території, забруднюючи їх мінами. Велику проблему мінні поля складають під час контрнаступу. Міни також забруднюють акваторії морів.

У зв'язку з цим Литва збирає коаліцію з розмінування України.

Окрім того, у жовтні в Хорватії відбудеться конференція, присвячена розмінуванню України.

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