Україна разом з ЄС проведе реформу системи дитячих інтернатів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що замість інтернатів в Україні заплановано створити систему дитячих будинків сімейного типу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, під час саміту Україна та Євросоюз досягли конкретики по дуже важливих питаннях, зокрема стосовно реформи системи дитячих інтернатів у країні.
"У нашій країні ми за допомогою ЄС замінимо систему дитячих інтернатів іншою системою, більш цивілізованою та дружньою для дітей, які, на жаль, не мають батьківського пікулвання", - зауважив президент.
Він підкреслив, що у дітей має бути родина, тому їх виховання у дитячих будинках сімейного типу - це точно значно краще, ніж стара система інтернатів.
"Ми зробимо цю реформу, буде створено відповідний офіс, вже окреслені попередні домовленості", - констатував Зеленський.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський зазначив, що це не лише інституційна зміна.
"Війна підштовхує нас, тож, це - важлива цивілізаційна зміна для України. Це зовсім інше ставлення до людини, інше - правильне - ставлення до родини, до суспільства загалом", - наголосив очільник держави.
Крім того, РБК-Україна писало, що президент Зеленський зазначив: Україна та Євросоюз мають розуміння того, що переговори щодо членства нашої країни в блоці можуть розпочатися вже цього року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві сьогодні, 3 лютого, відбувся саміт Україна-ЄС. У його рамках Україну відвідали голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель. За підсумками саміту ЄС офіційно заявив про підтримку української "формули світу".
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