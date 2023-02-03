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Украина вместе с ЕС проведет реформу системы детских интернатов, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com.koleso0506)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вместо интернатов в Украине планируется создать систему детских домов семейного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, во время саммита Украина и Евросоюз достигли конкретики по очень важным вопросам, в частности относительно реформы системы детских интернатов в стране.

"В нашей стране мы с помощью ЕС заменим систему детских интернатов другой системой, более цивилизованной и дружественной для детей, которые, к сожалению, лишены родительской опеки", - отметил президент.

Он подчеркнул, что у детей должна быть семья, поэтому их воспитание в детских домах семейного типа - это точно гораздо лучше, чем старая система интернатов.

"Мы сделаем эту реформу, будет создан соответствующий офис, уже очерчены предварительные договоренности", - констатировал Зеленский.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский отметил, что это не только институциональное изменение.

"Война подталкивает нас, поэтому это - важное цивилизационное изменение для Украины. Это совсем другое отношение к человеку, другое - правильное - отношение к семье, к обществу в целом", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, РБК-Украина писало, что президент Зеленский отметил: Украина и Евросоюз понимают, что переговоры относительно членства нашей страны в блоке могут начаться уже в этом году.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве сегодня, 3 февраля, прошел саммит Украина-ЕС. В его рамках Украину посетили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. По итогам саммита ЕС официально заявил о поддержке украинской "формулы мира".

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ЕвросоюзВладимир Зеленский