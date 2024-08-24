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Україна ратифікувала Римський статут. Зеленський підписав закон

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна офіційно ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №0285.

Римський статут - це міжнародний договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає злочини, які підпадають під його юрисдикцію. Це, зокрема, злочин агресії, злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Ратифікація Україною Римського статуту дозволяє набути повноправного членства в МКС. 

Як відомо, Україна ратифікувала Римський статут із заявою по ст. 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом семи років після ратифікації. Також тепер дозволено притягувати російських злочинців до відповідальності.

Ратифікація Римського статуту була один з зобов'язань України для вступу до ЄС.

 

Передісторія

Нагадаємо, Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, але не ратифікувала його.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Римського статуту 15 серпня 2024 року. Парламент ухвалив документ 21 серпня.

У Раді під час ухвалення законопроекту була дискусія. Народним депутатам передали листи підтримки від Генштабу та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Детальніше про те, чому Україна ратифікувала Римський статут та чи є ризики - у нашому матеріалі.

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