Украина ратифицировала Римский статут. Зеленский подписал закон

Римский статут - это международный договор, который создал Международный уголовный суд. Он определяет порядок работы суда, а также определяет преступления, подпадающие под его юрисдикцию. Это, в частности, преступление агрессии, преступления геноцида, преступления против человечности и военные преступления.

Ратификация Украиной Римского статута позволяет обрести полноправное членство в МКС.

Как известно, Украина ратифицировала Римский статут с заявлением по ст. 124 Римского устава, согласно которой МКС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение семи лет после ратификации. Также теперь можно привлекать российских преступников к ответственности.

Ратификация Римского статута была одним из обязательств Украины по вступлению в ЕС.