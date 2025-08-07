Україна рано чи пізно отримає заморожені російські активи, - Пишний

Знерухомлені російські активи у західних юрисдикціях рано чи пізно будуть використані для фінансування потреб України. Щодо цього наразі триває дискусія.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.
"Ми чуємо від вищого керівництва Європейської комісії, навіть від деяких центробанкірів - а ми такими речами не жартуємо, - та від деяких колег із країн Балтії про те, що знерухомлені активи повинні поступово розглядатися як відповідне джерело фінансування України", - зазначив Пишний.
Він нагадав, що в ЄС також є дискусія навколо можливих ризиків цього політичного рішення - нібито передача цих активів Україні може підважити глобальну роль євро як резервної валюти.
"Наше ж бачення інше - євро жодним чином нічого не загрожує, ці активи вже є знерухомленими (цю тему ми детально розкрили у квітневому Інфляційному звіті). А Російська Федерація давно агресивно діє щодо європейського бізнесу і його активів на території РФ, займаючись націоналізацією та експропріацією", - додав голова НБУ.
Україна вже тривалий час наполягає на конфіскації російських активів як компенсації за шкоду, завдану внаслідок повномасштабного вторгнення. У Києві вважають, що заморожені кошти Центробанку Росії мають належати Україні.
Водночас у Євросоюзі, на рахунках якого зосереджена більшість цих активів, не всі підтримують таке рішення. Ще в березні Deutsche Welle повідомляло, що Євросоюз не буде конфісковувати заморожені активи РФ через опір з боку кількох країн.
Як відомо, у Європі найбільшими противниками щодо конфіскації активів РФ є Бельгія, Франція, Німеччина та Італія. У кожної є свої інтереси, які прикриваються відмовками про "відсутність юридичних механізмів". Наприклад у бельгійському депозитарії Euroclear знаходиться більша частина заморожених активів Росії.
Противагу країнам "старої Європи" склали Польща, країни Балтії та Скандинавії, а також кілька держав Центральної Європи. Вони вважають, що активи потрібно конфіскувати та цілком передати Україні.