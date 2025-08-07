Україна рано чи пізно отримає заморожені російські активи, - Пишний

"Ми чуємо від вищого керівництва Європейської комісії, навіть від деяких центробанкірів - а ми такими речами не жартуємо, - та від деяких колег із країн Балтії про те, що знерухомлені активи повинні поступово розглядатися як відповідне джерело фінансування України", - зазначив Пишний.

Він нагадав, що в ЄС також є дискусія навколо можливих ризиків цього політичного рішення - нібито передача цих активів Україні може підважити глобальну роль євро як резервної валюти.

"Наше ж бачення інше - євро жодним чином нічого не загрожує, ці активи вже є знерухомленими (цю тему ми детально розкрили у квітневому Інфляційному звіті). А Російська Федерація давно агресивно діє щодо європейського бізнесу і його активів на території РФ, займаючись націоналізацією та експропріацією", - додав голова НБУ.