Украина рано или поздно получит замороженные российские активы, - Пышный

"Мы слышим от высшего руководства Европейской комиссии, даже от некоторых центробанкиров - а мы такими вещами не шутим, - и от некоторых коллег из стран Балтии о том, что обездвиженные активы должны постепенно рассматриваться как соответствующий источник финансирования Украины", - отметил Пышный.

Он напомнил, что в ЕС также есть дискуссия вокруг возможных рисков этого политического решения - якобы передача этих активов Украине может подорвать глобальную роль евро как резервной валюты.

"Наше же видение другое - евро никоим образом ничего не угрожает, эти активы уже обездвижены (эту тему мы подробно раскрыли в апрельском Инфляционном отчете). А Российская Федерация давно агрессивно действует в отношении европейского бизнеса и его активов на территории РФ, занимаясь национализацией и экспроприацией", - добавил глава НБУ.