ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина в рамках "зерновой сделки" экспортировала 9 млн тонн агропродукции

Новина українською →
Четверг 27 октября 2022 11:45
Украина в рамках "зерновой сделки" экспортировала 9 млн тонн агропродукции Фото: Украина в рамках "зерновой сделки" экспортировала 9 млн тонн агропродукции (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В рамках "зерновой сделки", которая стартовала 1 августа этого года, Украина экспортировала 9 млн тонн продовольствия в страны Африки, Азии и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры.

"С 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.

В частности, сегодня, 27 октября, из портов "Черноморск" и "Южный" вышли 7 судов, которые перевозят 102 тысячи тонн агропродукции. Суда направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Среди них балкер STELLA GS с 30,6 тысячами тонн кукурузы для Туниса.

Напомним, в ООН "относительно оптимистично" оценивают вероятность продления зерновой сделки.

При этом также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин будет использовать зерновую сделку, сторонами которой являются ООН, Турция и Украина, для давления на страны "Большой двадцатки" (G20).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса порт МИУ
NEWS
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов