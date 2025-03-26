Україна в Радбезі ООН назвала три основні принципи в мирних переговорах з РФ

Мирні переговори

Нагадаємо, поки що Україна і Росія не ведуть прямі переговори про завершення війни. Посередником у цьому питанні для двох країн є США.

Зокрема, на переговорах зі США в Саудівській Аравії Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичних об'єктах на 30 днів. Воно набуло чинності починаючи з учорашнього дня.

Уже сьогодні Росія звинуватила Україну в атаці на об'єкти енергетики в кількох областях і в тимчасово окупованому Криму. Генштаб ЗСУ наголосив, що такі звинувачення є неправдивими.

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