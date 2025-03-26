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Україна в Радбезі ООН назвала три основні принципи в мирних переговорах з РФ

Фото: Христина Гайовишин, в.о. постпреда України в ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна на мирних переговорах з Росією керуватиметься трьома головними принципами. Зокрема, Київ ніколи не визнає окуповані території частиною РФ.

Як передає РБК-Україна, про це під час засідання Радбезу ООН заявила в.о. постпреда України в ООН Христина Гайовишин.

Як зазначила Гайовишин, українська влада принципова у трьох питаннях:

  • Україна не визнає жодні тимчасово окуповані території російськими;
  • Україна не погодиться з жодним іноземним диктатом щодо структури, чисельності та інших характеристик Сил оборони;
  • Україна не прийме жодних обмежень її суверенітету, внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо вибору альянсів, до яких вона хотіла б приєднатися.

Постпред нагадала, що Україна погодилася укласти з Росією повне перемир'я на 30 днів. Але Москва відмовилася від такої пропозиції. Це показує, хто насправді перешкоджає миру.

Також дипломат уточнила, що будь-яке припинення вогню між Україною і Росією не може перерости в заморожений конфлікт.

Мирні переговори

Нагадаємо, поки що Україна і Росія не ведуть прямі переговори про завершення війни. Посередником у цьому питанні для двох країн є США.

Зокрема, на переговорах зі США в Саудівській Аравії Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичних об'єктах на 30 днів. Воно набуло чинності починаючи з учорашнього дня.

Уже сьогодні Росія звинуватила Україну в атаці на об'єкти енергетики в кількох областях і в тимчасово окупованому Криму. Генштаб ЗСУ наголосив, що такі звинувачення є неправдивими.

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