Украина в Совбезе ООН назвала три основных принципа в мирных переговорах с РФ

Мирные переговоры

Напомним, пока что Украина и Россия не ведут прямые переговоры о завершении войны. Посредником в этом вопросе для двух стран являются США.

В частности, на переговорах с США в Саудовской Аравии Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Оно вступило в силу начиная со вчерашнего дня.

Уже сегодня Россия обвинила Украину в атаке на объекты энергетики в нескольких областях и во временно оккупированном Крыму. Генштаб ВСУ подчеркнул, что такие обвинения являются ложными.

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