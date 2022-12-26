Україна для Путіна - це смертний вирок, - Подоляк

Президент РФ Володимир Путін не розуміє ситуації, в якій опинився через розпочату ним війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Путін вважає, що він "дотисне". Я, на його превеликий жаль, хочу сказати, що Україна для нього - це смертний вирок", - зазначив Подоляк.

Посадовець розповів, що диктатор сподівається здобути перемогу за рахунок мобілізованих, шляхом обходу санкцій та завдяки лобі, сформованому протягом багатьох років.

Нагадаємо, згідно з даними The Times, Путін послабив економіку та збройні сили РФ настільки, що може знадобитися до 30 років, аби вийти на довоєнний рівень.

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