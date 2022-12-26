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Україна для Путіна - це смертний вирок, - Подоляк

Фото: Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент РФ Володимир Путін не розуміє ситуації, в якій опинився через розпочату ним війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

Посадовець розповів, що диктатор сподівається здобути перемогу за рахунок мобілізованих, шляхом обходу санкцій та завдяки лобі, сформованому протягом багатьох років.

"Путін вважає, що він "дотисне". Я, на його превеликий жаль, хочу сказати, що Україна для нього - це смертний вирок", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, згідно з даними The Times, Путін послабив економіку та збройні сили РФ настільки, що може знадобитися до 30 років, аби вийти на довоєнний рівень.

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Війна Росії проти України