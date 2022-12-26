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Украина для Путина - это смертный приговор, - Подоляк

Фото: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент РФ Владимир Путин не понимает ситуации, в которой оказался из-за начатой им войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

Чиновник рассказал, что диктатор надеется одержать победу за счет мобилизованных, путем обхода санкций и благодаря лобби, сформированному в течение многих лет.

"Путин считает, что он "дожмет". Я, к его большому сожалению, хочу сказать, что Украина для него - это смертный приговор", - отметил Подоляк.

Напомним, согласно данным The Times, Путин ослабил экономику и вооруженные силы РФ настолько, что может потребоваться до 30 лет, чтобы выйти на довоенный уровень.

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Война России против Украины