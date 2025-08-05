Україна проти Швейцарії: перший матч відбору на ЧС з баскетболу вже завтра

Українська чоловіча збірна з баскетболу розпочинає боротьбу у прекваліфікації чемпіонату світу-2027 проти збірної Швейцарії.

Коли та де дивитися матч повідомляє РБК-Україна .

Україна розпочинає шлях до Кубка світу-2027

Попередній цикл наша національна команда завершила невдало, втративши шанси виступити на Євробаскеті-2025.

Як наслідок, підопічні Айнарса Багатскіса починають новий цикл боротьби вже майже з найнижчого рівня європейської кваліфікації.

Після жеребкування "синьо-жовті" опинилися у групі А, де зустрінуться з національними командами Швейцарії та Словаччини. Дві з трьох збірних вийдуть у наступний раунд, а остання команда групи опуститься в найнижчий дивізіон.

Українська делегація прибула до Швейцарії 4 серпня та вже провела тренування на арені "Site Sportif Saint-Leonard" у Фрібурі.

Саме там 6 серпня о 20:00 за київським часом наша команда зіграє перший поєдинок кваліфікації проти господарів.

Де і коли дивитися матчі збірної України

В Україні всі чотири поєдинки прекваліфікації чемпіонату світу-2027 можна безкоштовно переглянути в прямому ефірі на платформі "Київстар ТВ", яка є офіційним транслятором матчів національної команди.

Також трансляції будуть доступні на офіційному YouTube-каналі FIBA.

Домашні поєдинки у рамках попередньої кваліфікації команда проведе 9 та 16 серпня у Ризі.

Календар матчів збірної України у групі А прекваліфікації ЧС-2027: