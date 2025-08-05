Україна проти Швейцарії: перший матч відбору на ЧС з баскетболу вже завтра
Українська чоловіча збірна з баскетболу розпочинає боротьбу у прекваліфікації чемпіонату світу-2027 проти збірної Швейцарії.
Коли та де дивитися матч повідомляє РБК-Україна.
Україна розпочинає шлях до Кубка світу-2027
Попередній цикл наша національна команда завершила невдало, втративши шанси виступити на Євробаскеті-2025.
Як наслідок, підопічні Айнарса Багатскіса починають новий цикл боротьби вже майже з найнижчого рівня європейської кваліфікації.
Після жеребкування "синьо-жовті" опинилися у групі А, де зустрінуться з національними командами Швейцарії та Словаччини. Дві з трьох збірних вийдуть у наступний раунд, а остання команда групи опуститься в найнижчий дивізіон.
Українська делегація прибула до Швейцарії 4 серпня та вже провела тренування на арені "Site Sportif Saint-Leonard" у Фрібурі.
Саме там 6 серпня о 20:00 за київським часом наша команда зіграє перший поєдинок кваліфікації проти господарів.
Де і коли дивитися матчі збірної України
В Україні всі чотири поєдинки прекваліфікації чемпіонату світу-2027 можна безкоштовно переглянути в прямому ефірі на платформі "Київстар ТВ", яка є офіційним транслятором матчів національної команди.
Також трансляції будуть доступні на офіційному YouTube-каналі FIBA.
Домашні поєдинки у рамках попередньої кваліфікації команда проведе 9 та 16 серпня у Ризі.
Календар матчів збірної України у групі А прекваліфікації ЧС-2027:
- 6 серпня, 20:00: Швейцарія - Україна
- 9 серпня, 17:00: Україна - Словаччина
- 16 серпня, 17:00: Україна - Швейцарія
- 20 серпня, 19:00: Словаччина - Україна
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