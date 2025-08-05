ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина против Швейцарии: первый матч отбора на ЧМ по баскетболу уже завтра

Вторник 05 августа 2025 13:05
UA EN RU
Украина против Швейцарии: первый матч отбора на ЧМ по баскетболу уже завтра Сборная Украины по баскетболу (фото: facebook.com/UkrBasket)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская мужская сборная по баскетболу начинает борьбу в преквалификации чемпионата мира-2027 против сборной Швейцарии.

Когда и где смотреть матч сообщает РБК-Украина.

Украина начинает путь к Кубку мира-2027

Предыдущий цикл наша национальная команда завершила неудачно, потеряв шансы выступить на Евробаскете-2025.

Как следствие, подопечные Айнарса Багатскиса начинают новый цикл борьбы уже почти с самого низкого уровня европейской квалификации.

После жеребьевки "сине-желтые" оказались в группе А, где встретятся с национальными командами Швейцарии и Словакии. Две из трех сборных выйдут в следующий раунд, а последняя команда группы опустится в низший дивизион.

Украинская делегация прибыла в Швейцарию 4 августа и уже провела тренировку на арене "Site Sportif Saint-Leonard" во Фрибури.

Именно там 6 августа в 20:00 по киевскому времени наша команда сыграет первый поединок квалификации против хозяев.

Где и когда смотреть матчи сборной Украины

В Украине все четыре поединка преквалификации чемпионата мира-2027 можно бесплатно посмотреть в прямом эфире на платформе "Киевстар ТВ", которая является официальным транслятором матчей национальной команды.

Также трансляции будут доступны на официальном YouTube-канале FIBA.

Домашние поединки в рамках предварительной квалификации команда проведет 9 и 16 августа в Риге.

Календарь матчей сборной Украины в группе А преквалификации ЧМ-2027:

  • 6 августа, 20:00: Швейцария - Украина
  • 9 августа, 17:00: Украина - Словакия
  • 16 августа, 17:00: Украина - Швейцария
  • 20 августа, 19:00: Словакия - Украина

Ранее мы писали о том, почему игрок НБА отказался от выступлений за сборную Украины.

Также читайте, сколько заработает за первый сезон украинец Максим Шульга в "Бостон Селтикс".

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Сборная Украины Баскетбол
Новости
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому